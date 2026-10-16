Ο Εντι Ράμα απευθύνει έκκληση για ηρεμία - Καταγγέλλει «ξένα χέρια» πίσω από τις διαδηλώσεις

Εκκληση για ηρεμία απευθύνει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα σήμερα καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τα «ξένα χέρια» που δηλώνει πως πιστεύει ότι βρίσκονται πίσω από τις ταραχές των τελευταίων ημερών, την ώρα που οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται και πάλι στο κέντρο των Τιράνων.

Βίαιες διαδηλώσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα από την Τρίτη. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και ζητούν την παραίτηση του Εντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας σε μία σημαντική κλιμάκωση των αντικυβερνητικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται εδώ και μήνες.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και ομάδες διαδηλωτών συνεχίσθηκαν μέχρι αργά την χθεσινή νύκτα. Η είσοδος του υπουργείου Οικονομικών πυρπολήθηκε και τα τζάμια πανεπιστημιακού κτιριακού συγκροτήματος έσπασαν.

Εκατόν εξήντα διαδηλωτές συνελήφθησαν για βιαιότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων που τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες κατά της αστυνομίας, η οποία απάντησε με δακρυγόνα και κανόνια νερού. Δημοσιογράφος του AFP είδε επίσης ομάδες μασκοφόρων διαδηλωτών να σπάνε βιτρίνες και να λεηλατούν καταστήματα. Σήμερα εκατοντάδες διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το υπουργείο Παιδείας, επίκεντρο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Η κλιμάκωση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας αυτήν την εβδομάδα έρχεται έπειτα από πολύμηνες διαδηλώσεις στην Αλβανία που πυροδοτήθηκαν από το σχέδιο ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος από την οικογένεια Τραμπ στις ακτές της νότιας Αλβανίας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι οι διαμαρτυρίες «δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις νόμιμες προσδοκίες κάθε ανθρώπου που θέλει μια καλύτερη ζωή». «Ολα αυτά είναι το έργο του ίδιου χεριού, του χεριού που έπιασε από τον λαιμό την αλβανική αντιπολίτευση, το χέρι που έχει κάψει και καταστρέψει πάνω από μία φορά την Αλβανία».

Ο Εντι Ράμα καταγγέλλει «ξένα χέρια», χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί, που «υποδαυλίζουν τις ταραχές και θέλουν να θέσουν προσκόμματα στην υποψηφιότητα της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

«Είναι τα ξένα χέρια που δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη», δηλώνει ο Εντι Ράμα σε βίντεο που ανάρτησε στην σελίδα του στο Facebook.

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