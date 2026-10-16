Αλβανία: Καζάνι που βράζει η χώρα – Φοιτητές προσπάθησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Ράμα

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα η Αλβανία θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» με χιλιάδες φοιτητές να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις κοντά στην πλατεία Σκεντέρμπεη, που οδηγεί στο Κοινοβούλιο και στο γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Δεκάδες τραυματίες και συλλήψεις, περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στα Τίρανα από τις φοιτητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως μία προσπάθεια αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση, το υψηλό κόστος ζωής και τη διαφθορά στην Αλβανία.

Οι φοιτητές προσπάθησαν το πρωί να πλησιάσουν το Κοινοβούλιο και το πρωθυπουργικό γραφείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν με δακρυγόνα και υδροφόρες. Σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτήρια και σε δημόσια περιουσία, ενώ πολλά καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και παραδόθηκαν στις φλόγες. Συνεργεία του Δήμου Τιράνων εργάζονταν όλη τη νύχτα για να καθαρίσουν τους δρόμους.

Bro, I didn’t know people were STILL protesting against their corrupt government in Albania 🇦🇱 Why is there no media coverage?! https://t.co/4Aqoqb8WPH — Persian Girl (@Persianserene1) October 16, 2026

Το βασικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του Έντι Ράμα. Οι φοιτητές ζητούν επίσης αναβάθμιση των σπουδών, μείωση του κόστους τους και προοπτική για το μέλλον στην Αλβανία μετά την αποφοίτηση. Πάνω απ’ όλα, όμως, επισημαίνουν το ζήτημα της διαφθοράς, που, όπως λένε, «πνίγει» την αλβανική κοινωνία.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση γίνονται μόνο με εκλογές. Για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση έξω από το υπουργείο Παιδείας

Υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές δεν στοχεύουν απλώς στην αποχώρησή του, αλλά θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την Αλβανία και να την εκτρέψουν από τον ευρωπαϊκό δρόμο που έχει χαράξει ο ίδιος. Η χώρα βρίσκεται σε ενταξιακή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι φοιτητές έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με ένα άλλο κίνημα, την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», που βγαίνει στους δρόμους κάθε βράδυ εδώ και 140 ημέρες. Πρόκειται για περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιδρούν στην ανέγερση ξενοδοχείου στην παραλιακή περιοχή της Αλβανίας, σε βιότοπο, και ζητούν κι αυτές την παραίτηση του Ράμα.

Για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση έξω από το υπουργείο Παιδείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: