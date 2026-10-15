ΙΟΒΕ: Στο 4% ο πληθωρισμός το 2026 – Μόνιμο «αγκάθι» η απόκλιση από την Ευρώπη

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Η επιμονή του πληθωρισμού αποτελεί τη βασική προειδοποίηση του ΙΟΒΕ στη νέα τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Παρά τη συνέχιση της ανάπτυξης και την υποχώρηση της ανεργίας, οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, χωρίς να διαφαίνεται γρήγορη υποχώρηση των πιέσεων.

Το Ίδρυμα διατηρεί την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026, ενώ για το 2027 τοποθετεί την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4% φέτος και στο 3% την επόμενη χρονιά. Η εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2027 είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το 2% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία εκτιμάται στο 8,6% για το 2026, με προοπτική περαιτέρω μείωσης κάτω από το 8% το 2027.

Η απόσταση από την Ευρωζώνη ανησυχεί

Παρουσιάζοντας την έκθεση την Πέμπτη, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, στάθηκε ιδιαίτερα στη διατήρηση του ελληνικού πληθωρισμού σε επίπεδα συστηματικά υψηλότερα από εκείνα της Ευρωζώνης.

Όπως υπογράμμισε, η διαφορά αυτή τείνει να παγιωθεί και επιβαρύνει το σύνολο των νοικοκυριών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει εκτίμηση για γρήγορη επιβράδυνση των ανατιμήσεων.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, το κενό παραμένει

Στη θετική πλευρά, ο κ. Βέττας κατέγραψε την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και την ανθεκτικότητα του τουρισμού, για τον οποίο εκτίμησε ότι η χρονιά δεν θα είναι κακή, παρά τους αρχικούς φόβους.

Ωστόσο, η βελτίωση δεν εξαλείφει τις χρόνιες αδυναμίες. Το επενδυτικό κενό, το δημογραφικό και το δημόσιο χρέος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, μαζί με τις επιπτώσεις που άφησε η πολυετής οικονομική κρίση.

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει πηγή κινδύνων

Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλό κόστος δανεισμού συντηρούν την αβεβαιότητα.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ επισήμανε ότι οι διεθνείς εξελίξεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο οι εξωτερικές πιέσεις να επηρεάσουν μελλοντικά την οικονομία περισσότερο ακόμη και από τα δικά της διαρθρωτικά προβλήματα.

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