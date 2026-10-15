Οροπέδιο Λασιθίου: Επέστρεψε ο εφιάλτης της πλημμύρας και η απόγνωση (βίντεο, εικόνες)

Νέες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Οροπέδιο Λασιθίου μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, με κατοίκους και παραγωγούς να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Παρά το γεγονός ότι τα νερά είχαν αποστραγγιστεί τις προηγούμενες ημέρες, από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι νέες βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και πάλι ο κάμπος.

«Μια από τα ίδια έχουμε, πλημμύρισε ξανά», δήλωσε στο ekriti.gr ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

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Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι οι ανησυχίες των παραγωγών, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί μεγάλες ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία. Όπως ανέφερε στο ekriti.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, Μανώλης Πατεράκης, «έχουμε τα ίδια τα προχθεσινά. Έχει γίνει πάλι ζημιά και στο αγροτικό δίκτυο. Οι αγρότες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία».

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, οι νέες πλημμύρες επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι μεγάλες και όπως επισημαίνουν, ακόμη και τα λιγοστά οπωροκηπευτικά που είχαν απομείνει για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους καταστράφηκαν από τη νέα κακοκαιρία.

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