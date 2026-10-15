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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σχολικό λεωφορείο έγειρε στο πρανές δρόμου!

σχολικό λεωφορείο
clock 11:08 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε πέντε με έξι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας σημειώθηκε το πρωί, στην οδό Αγίας Παρασκευής, κοντά στην περιοχή Κολυβά του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος λόγω της βροχόπτωσης.

Το όχημα έγειρε επικίνδυνα προς το πρανές και αποφεύχθηκε η ανατροπή την τελευταία στιγμή.

Για την ασφάλισή του χρησιμοποιήθηκαν ιμάντες που προσδέθηκαν σε κοντινή ελιά, ενώ στο σημείο κλήθηκαν γερανοφόρα οχήματα για την απομάκρυνσή του.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο οδηγός καταγγέλλει ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επικινδυνότητα της διαδρομής, επισημαίνοντας τόσο τη στενότητα του δρόμου όσο και τα κλαδιά που δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων.

(Φωτογραφία από "Φωνή Μαλεβιζίου")

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σχολικο λεωφορείο
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