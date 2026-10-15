Ρόδος - κακοκαιρία: Ο 62χρονος Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξή του...

Ο 62χρονος Βαγγέλης Γιομπλιάκης έχασε τη ζωή του χθες στη Ρόδο. Πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 18 και 20 ετών είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από λίγους μήνες, αλλά είχε επιλέξει να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος, πριν επιστρέψει στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου καταγόταν.

Ο χείμαρρος που φούσκωσε από την κακοκαιρία παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα τρία δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χειμάρρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το νησί μετρά τις πληγές του

Η Ρόδος χτυπήθηκε σφοδρά από την κακοκαιρία της Τετάρτης (14.10) και πλέον μετρά τις πληγές της. Η καταγραφή ζημιών και οι απαραίτητοι έλεγχοι στις δημόσιες υποδομές και τα σχολεία ξεκινούν σήμερα Πέμπτη (15.10).

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

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