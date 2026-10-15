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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης

Χάρης Μαμουλάκης
clock 09:03 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να παραιτηθεί από την βουλευτική του ιδιότητα ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, οπότε η έδρα στο νομό Ηρακλείου επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το ζητούμενο είναι αν θα αναλάβει ο πρώτος επιλαχών Σωκράτης Βαρδάκης ή αν θα αφήσει την έδρα στον γιατρό Νίκο Ηγουμενίδη, ο οποίος αυτή την περίοδο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κύπρο.  

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Χάρης Μαμουλάκης
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