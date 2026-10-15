Κρήτη: Με έρευνα στην Κορακιά επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο

Το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου έγινε με την υποβολή, εκ μέρους της NEXANS SA, αιτήματος στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΞ για την έκδοση NAVTEX, παράλληλα με την «αίτηση εξαίρεσης» για τη διενέργεια των ερευνών από το πλοίο ABEILLE MARENGO, με σημαία Γαλλίας.

Με την υποβολή του αιτήματος ξεκινά η διαδικασία εξέτασής του από τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Ερευνών Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ). Ακολούθως, θα υποβληθεί η εισήγησή της στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά την έγκριση, το αίτημα προωθείται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της NAVTEX, η οποία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε κάποια κοινή κατανόηση με την τουρκική πλευρά, ώστε να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει λόγω της τουρκικής απαίτησης για υποβολή αιτήματος έκδοσης NAVTEX και προς τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα, πάντως, με την ίδια πηγή , η θέση της Αθήνας είναι ότι «…δεν θα αποδεχθούμε αίτημα που θα απευθυνθεί και σε άλλους εκτός από την Ελλάδα».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως το σύνολο της τυπικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την «αίτηση εξαίρεσης», η οποία έχει κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ναυτιλίας, το αίτημα αφορά «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)».

Η αίτηση αφορά, όπως διευκρινίζεται, τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών που εμπίπτουν εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, καθώς απευθύνεται στο Ελληνικό Λιμενικό.

Όπως αναφέρεται, η «αίτηση εξαίρεσης» υποβάλλεται από την εταιρεία Next Geosolution Europe SA, η οποία ανέλαβε το έργο από την ανάδοχο NEXANS SA, και αφορά την απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα, με ωκεανογραφικές και βυθομετρικές εργασίες, μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς, στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Στην αίτηση επισημαίνεται, επίσης, ότι, επί του παρόντος, «δεν υφίσταται καμία άλλη διαφοροποίηση στην όλη διαδικασία που αφορά στη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου», όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα και βάσει των οποίων στηρίχθηκαν οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις. Επισημαίνεται, δε, ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, έως τις 31/12/2026, εκτός εάν χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση.

Η αίτηση που υποβλήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ αφορά αποκλειστικά την κατ' εξαίρεση χρήση του συγκεκριμένου πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η εκτέλεση εργασιών εντός των χωρικών υδάτων επιφυλάσσεται κατ' αρχήν για πλοία υπό ελληνική σημαία.

Η ευρεία κοινοποίηση του εν λόγω αιτήματος αποτελεί τυπική και πάγια τακτική η οποία διενεργείται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διερευνηθεί εάν υφίσταται διαθέσιμο πλοίο με ελληνική σημαία και ανάλογες τεχνικές δυνατότητες για την εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η προβλεπόμενη κατ' εξαίρεση άδεια για το αλλοδαπό σκάφος από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ».

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