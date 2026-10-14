Στους δρόμους οι φοιτητές της Κρήτης στις 20-21 Οκτωβρίου για τη στεγαστική κρίση

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι φοιτητές της Κρήτης το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης.

Με τα ενοίκια στα ύψη και τις εστίες να μην επαρκούν, οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί πλέον ευθέως το δικαίωμα στις σπουδές τους.

Οι σύλλογοι καλούν σε κινητοποίηση στο περιφερειακό συμβούλιο, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και συμμετοχή στα πανελλαδικά συλλαλητήρια την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ανά πόλη:

- Ηράκλειο, Πλ. Ελευθερίας στις 10:00



- Χανιά, Πλ. Δημοτικής Αγοράς στις 12:00



- Ρέθυμνο, Δημαρχείο στις 12:00





Τα στοιχεία που δίνουν στην ανακοίνωσή τους για την Κρήτη είναι αποκαλυπτικά:

Στο Ηράκλειο οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης κάηκαν το 2018 και από τότε δεν έχει υπάρξει κανένα σχέδιο ανακαίνισης. Διατίθενται μόνο 120 θέσεις σε ξενοδοχείο μακριά από το κέντρο της πόλης με μόλις 22 θέσεις να αναλογούν σε πρωτοετείς φοιτητές, εκτός της τουριστικής σεζόν. Στο ΕΛΜΕΠΑ αντίστοιχα οι 296 εστίες του Ηρακλείου καλύπτουν μόλις το 2,5% των αναγκών των πάνω από 11.000 προπτυχιακών φοιτητών του!

Στα Χανιά οι φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης με διαθεσιμότητα 304 θέσεων καλύπτουν λιγότερο από το 4,8% των 6.316 προπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος με τις νέες εστίες να καθυστερούν με ευθύνη των εργολαβιών. Οι πάνω από 2000 προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων δεν διαθέτουν εστία παρά μόνο 8 δωμάτια σε ξενοδοχείο εκτός της πόλης και βρίσκονται εκτός δωματίων τους μήνες Ιούλη με Νοέμβρη!

Στο Ρέθυμνο φοιτητικές εστίες για το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛΜΕΠΑ δεν υπάρχουν ενώ για τους χιλιάδες εγγεγραμμένους προπτυχιακούς του Πανεπιστήμιο Κρήτης στην πόλη η αναλογία δωρεάν φοιτητικής στέγης είναι αντίστοιχη με τον πανελλαδικό μέσο όρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταμάτα να τρίβεις: Καθάρισε τον φούρνο σου με ένα μόνο υλικό που έχεις ήδη