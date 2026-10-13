«Δεν βγαίνει ο μήνας»: Σκηνές υπό βροχή στο Σύνταγμα από φοιτητές για το κόστος ζωής

Με σκηνές έχει γεμίσει η πλατεία Συντάγματος απέναντι από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς από τους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας, η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στην Ελλάδα.

Οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στήνοντας σκηνές και πραγματοποιώντας συναυλίες και άλλες δράσεις.

«Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!», τονίζουν στο κάλεσμά τους.

«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει»

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η οικονομική πίεση που, σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρονται στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών αγαθών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο κόστος της φοιτητικής στέγης και στα υψηλά ενοίκια.

Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση έχει οδηγήσει ορισμένους επιτυχόντες να δυσκολεύονται να εγγραφούν στις σχολές όπου εισήχθησαν, ενώ άλλοι φοιτητές περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια ή ακόμη και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

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Οι Σύλλογοι επισημαίνουν ότι τα έξοδα δεν περιορίζονται στη στέγαση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αυξημένες τιμές στα πανεπιστημιακά κυλικεία, κόστος αναλώσιμων, μετακινήσεων και συγγραμμάτων, αλλά και για τις ανάγκες χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα της θέρμανσης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα, ενώ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες των φοιτητών αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δε μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!»

Οι θέσεις των Φοιτητικών Συλλόγων για τις κοινωνικές δαπάνες

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συνδέουν τα αιτήματα για τη φοιτητική μέριμνα με τη γενικότερη οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι που, κατά την άποψή τους, δεν κατευθύνονται στις ανάγκες των φοιτητών.

«Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζιών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους! Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές».

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα»

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν φοιτητές από όλη την Αθήνα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση της 13ης Οκτωβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συγκέντρωση, συναυλίες και παραμονή στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους:

«Φέρνουμε μαζί την σκηνή μας και κατασκηνώνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματα μας μέχρι και το επόμενο πρωί!! Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και να είμαστε χιλιάδες! Το απόγευμα στις 18:00 συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών (κάτω από την πλατεία Συντάγματος) και συνεχίζουμε όλο το βράδυ την διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα!»

Αναφορά στις κινητοποιήσεις νέων στην Ευρώπη

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κάνουν επίσης αναφορά στις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, καθώς και στις δράσεις νέων στην Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες διεκδικήσεις αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τα αιτήματα

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν είναι:

Πλαφόν στα ενοίκια.

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Δωρεάν στέγαση για πρωτοετείς φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, με αξιοποίηση εστιών, ξενοδοχείων και άλλων χώρων.

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δωρεάν εστιών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη θέρμανση.

Πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.

Καμία διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κυλικεία.

Διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές και κατάργηση των λεγόμενων «κόφτων».

Η κινητοποίηση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου αναμένεται να κορυφώσει τις δράσεις των Φοιτητικών Συλλόγων για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική μέριμνα, με τους διοργανωτές να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και στις δράσεις που θα ακολουθήσουν στο Σύνταγμα.

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