Ηράκλειο: «Οδύσσεια» το κλείσιμο ραντεβού στα νοσοκομεία - Μονόδρομος συχνά ο ιδιωτικός τομέας

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Σε πραγματική “οδύσσεια” εξελίσσεται καθημερινά η προσπάθεια των πολιτών να εξασφαλίσουν ένα ραντεβού, στα δημόσια νοσοκομεία.

Με το που ανοίγει το σύστημα, τα διαθέσιμα ραντεβού του μήνα εξαντλούνται μέσα σε μόλις μία ώρα κι έτσι η εξυπηρέτηση σε πολλές ειδικότητες είναι, ουσιαστικά, αδύνατη.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στα εξωτερικά ιατρεία ειδικοτήτων όπως τα γαστρεντερολογικά, τα ρευματολογικά, τα ενδοκρινολογικά, τα οφθαλμολογικά.

Η αναμονή είναι πολύμηνη,αναγκάζοντας τους ασθενείς να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις , όπως τα απογευματινά επί πληρωμή ιατρεία ή τον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα, μεγάλες αναμονές καταγράφονται και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών , όπου η εφαρμογή με το «βραχιολάκι» δεν έχει δώσει λύση.

Όπως υπογραμμίζουν οι υγειονομικοί, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγράφει απλώς την πορεία των ασθενών, χωρίς να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την σοβαρή υποστελέχωση, τις ελλείψεις σε κλίνες και την αδυναμία αποσυμφόρησης των κλινικών.

Στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων, χιλιάδες ασθενείς στην Κρήτη παραμένουν σε λίστες αναμονής, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν αγκάθι για το ΕΣΥ στο νησί.

Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, που είχαν εξαγγελθεί ως μέτρο αποσυμφόρησης, διακόπηκαν τον Ιούνιο παράλληλα με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνοντας πίσω τους σοβαρές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2026)σε αναμονή για χειρουργικές επεμβάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη είναι 9.055 ασθενείς. Περισσότερα από 6.000 από αυτά, αφορούν ασθενείς που περιμένουν σε λίστες στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο.

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