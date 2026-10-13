Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο πρόστιμο "φωτιά" της Πολεοδομίας στο ακίνητο Σκουλούδη

Την ίδια ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη η χωροθέτηση της προσωρινής δομής μεταναστών παραμένει στα χαρτιά και προκύπτει μια νέα διάσταση σε σχέση με την αξιοποίηση του ακινήτουΣκουλούδη στους Αθανάτους καθώς η πολεοδομία επέβαλλε νέο βαρύ πρόστιμο αυθαιρέτου που ξεπερνά τα 100 χιλιάδες ευρώ.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε στο δεύτερο κτήριο της αποθήκης ιδιοκτησίας Σκουλούδη στους Αθανάτους όπου έγινε αυτοψία κλιμακίου της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου όπου κατέγραψε σοβαρές αυθαιρεσίες για τις οποίες χρεώνονται βαριά πρόστιμα στον κάτοχό του. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ανέγερσης με βάση την έκθεση αυτοψίας φτάνει στο ποσό των 70.422 ευρώ και αντίστοιχα το πρόστιμο διατήρησης ανέρχεται στα 35.211 ευρώ.

Στο πλαίσιο επίσκεψης του κλιμακίου της Υπηρεσίας εντοπίστηκαν κατασκευές οι οποίες ανεγέρθηκαν χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και εντοπίζονται εντός της ζώνης προστασίας τού μη οριοθετημένου ρέματος του «Ξηροποτάμου». Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η αυθαίρετη τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου, μιας μεταλλικής θύρας εισόδου η κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. από την κοίτη του μη οριοθετημένου ποταμού.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου έχει τη δυνατότητα μέσα σε έναν μήνα να καταθέσει προσφυγή ή να αποδεχτεί το πρόστιμο και να το πληρώσει με έκπτωση 30%. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να κατεδαφίσει τις αυθαιρεσίες και να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 500 ευρώ.

Η εναλλακτική εκδοχή που έχει στη διάθεσή του είναι να προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, πληρώνοντας πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Η χρέωση του νέου προστίμου δημιουργεί νέα ζητήματα στη χωροθέτηση της δομής την οποία επιχειρεί το υπουργείο Μετανάστευσης την ίδια ώρα που η ευρύτερη τοπική κοινωνία αντιδρά και ζητά την ακύρωση του σχεδιασμού αυτού, την οποία θα επιδιώξει με κάθε ένδικο μέσο.

Διαβάστε επίσης

Φιάσκο με το ΟΣΔΕ 2026: "Σφυρίζει" αδιάφορα το Υπουργείο - "Στον αέρα" 520.000 αγρότες

Τσίπρας από Ρέθυμνο: «Στήριξη στους πληγέντες παραγωγούς και μέτρα απέναντι στην κλιματική κρίση»