Φιάσκο με το ΟΣΔΕ 2026: "Σφυρίζει" αδιάφορα το Υπουργείο - "Στον αέρα" 520.000 αγρότες

Σε ξεκάθαρο εμπαιγμό του αγροτικού κόσμου εξελίσσεται η διαχείριση της φετινής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Η παράταση που ανακοινώθηκε μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026– όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά επιβεβαιώνει την πλήρη αποσύνδεση του Υπουργείου από την πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Σύσσωμοι οι αγροτικοί φορείς και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κάνουν λόγο για μια «πρόχειρη και επικοινωνιακή» κίνηση. Καταγγέλλουν ότι το Υπουργείο αρνείται πεισματικά να αναλάβει την ευθύνη για ένα ψηφιακό σύστημα που υπολειτουργεί, επιρρίπτοντας το βάρος της δικής του ανικανότητας στις πλάτες των παραγωγών.

Το Υπουργείο «σφυρίζει αδιάφορα» μπροστά σε 500.000 απλήρωτους αγρότες



Τα επίσημα στοιχεία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους αρμόδιους. Μέχρι τη στιγμή που δόθηκε η εκπνέουσα παράταση, είχαν οριστικοποιηθεί μόλις 112.000 δηλώσεις από τις συνολικά 630.000. Με το 80% των αιτήσεων (περίπου 520.000) να βρίσκεται ακόμη «στον αέρα», το Υπουργείο απαιτεί με απειλητικά τελεσίγραφα να διεκπεραιωθεί ο ανυπέρβλητος αυτός όγκος εργασίας μέσα σε μόλις δεκαπέντε ημέρες.

Αντί να εξασφαλίσει μια σταθερή και λειτουργική πλατφόρμα, η ηγεσία του Υπουργείου παρακολουθεί ως απλός θεατής τα ΚΥΔ να καταρρέουν κάτω από το βάρος των τεχνικών σφαλμάτων, των καθυστερήσεων και των ανεφάρμοστων εγκυκλίων.

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Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο εκπρόσωπος και πρόεδρος των μελετητών γεωπόνων Νίκος Κουτεντάκης ξεκαθάρισε πως η ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφήνει να εννοηθεί πως η απόφαση που ελήφθη για την παράταση ως το τέλος του μήνα βρίσκει σύμφωνους και τους 700 εξουσιοδοτημένους φορείς, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όχι μόνο δεν συμφωνούν με την παράταση – κοροιδία αλλά αντίθετα ζήτησαν η προθεσμία να παραταθεί τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου.

Οι φορείς τονίζουν ότι καμία παράταση δεν μπορεί να είναι επαρκής όταν το ίδιο το κράτος αδυνατεί να επιλύσει τα δομικά προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε.

Αντί να ζητήσει πολιτική εξαίρεση και ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες στο παρελθόν, επιλέγει να ρισκάρει ένα πρωτοφανές φιάσκο πληρωμών, που θα αφήσει χιλιάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα.

Να σημειωθεί τέλος πως αυτό το φιάσκο δεν θα προκαλέσει μόνο την απώλεια των επιδοτήσεων, αλλά και την πλήρη απένταξη των παραγωγών που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα.



Αν η ηγεσία του Υπουργείου δεν δώσει μια πραγματικά γενναία παράταση με ταυτόχρονη επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, η φετινή χρονιά θα καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πανωλεθρία των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα.

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