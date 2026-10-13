Ηράκλειο: Σχεδόν... 2000 τσιγαριλίκια και ένα κιλό κάνναβης στην κατοχή 52χρονης (εικόνα)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συνελήφθη χθες (12.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου 52χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία, σε επιχείρηση και αποθηκευτικούς χώρους της 52χρονης.

Image

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:







• -1.082- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,



• -4- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),



• -1.934- τσιγαριλίκια (1.330 συσκευασμένα και 604 αυτοσχέδια),



• -14- φιάλες υποξειδίου του αζώτου (αέριο γέλιου)



• -250- μπαλόνια χρήσης.







Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ασφυκτική η κατάσταση - Ούτε η κακοκαιρία αποτρέπει πλέον τις αφίξεις

Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα ο 22χρονος κολυμβητής

Κρήτη: Τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ



