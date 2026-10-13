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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα ο 22χρονος κολυμβητής

θαλασσα φωτογραφία από create.vista.com
clock 10:01 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου υπηκόου Ινδίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί από ιδιώτη δύτη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησής του. Ο 22χρονος είχε μεταβεί στην παραλία για να κολυμπήσει, ωστόσο δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι λιμενικές αρχές.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη και δύτης, ενώ οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με δυτικούς ανέμους έντασης 5 έως 6 μποφόρ, δυσχέραιναν το έργο των διασωστών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός άνδρας.

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