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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δεύτερη μέρα αγωνίας για τον 22χρονο κολυμβητή

Λιμενικό Σώμα
clock 09:20 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 22χρονου υπηκόου Ινδίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι αργά χθες, ο 22χρονος δεν εντοπίστηκε.

Με την επανέναρξη των ερευνών, στο σημείο επιχειρούν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν ιδιωτικά σκάφη και ιδιώτης δύτης.

Οι αναζητήσεις επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη όπου σημειώθηκε η εξαφάνιση.

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