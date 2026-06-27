Τα ζώδια του Σαββάτου

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, ακούς διάφορα και τσιτώνεις. Από το πρωί, υπάρχει ένας εκνευρισμός κι έχεις την τάση να βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα με τα νέα δεδομένα ή τις αποκαλύψεις που προκύπτουν. Σίγουρα η βιασύνη αυτή μπορεί να ανεβάσει τους τόνους. Καλό είναι ν’ αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν πριν βγάλεις τα πορίσματά σου, γιατί έτσι θα καταλάβεις καλύτερα και τι παίζει. Επίσης, βλέπεις πιο θετικά εξελίξεις που προκύπτουν στη δουλειά, αλλά και συναντήσεις και επαφές που κάνεις με σημαντικά πρόσωπα.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα διάφορες σκέψεις έρχονται στην επιφάνεια και μπορεί εύκολα να εξελιχθούν σε σενάρια. Είναι σημαντικό να μην αφήσεις υποψίες και υπόνοιες να επηρεάσουν την κρίση και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι σημαντικές υποθέσεις, γιατί κάπου θα χαθείς. Από την άλλη, θέλει προσοχή σε οικονομικά ζητήματα, καθώς προκύπτουν διάφορα και ταράζεσαι. Μέσα από τη δουλειά μπορεί να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες και επαφές που θα ενισχύσουν το εισόδημά σου και θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να το διαχειριστείς πιο ψύχραιμα.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, από τη μία έχεις ένταση κι εκνευρισμό με τους γύρω σου και μια αίσθηση πως δεν μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους κινείσαι πιο γρήγορα σε ορισμένα θέματα. Από την άλλη, υπάρχουν αποκαλύψεις που μπορεί να δημιουργήσουν ένα σοκ και μια αλλαγή στη στάση σου απέναντι στους άλλους. Το θετικό είναι η στήριξη που έχεις από φίλους, οι οποίοι σε βοηθούν να δεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα, αλλά και να εστιάσεις στην ουσία, ώστε να αποφύγεις να δώσεις έκταση σε αχρείαστες εντάσεις και κρίσεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, τα πράγματα έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα κι αυτό δεν σ’ αφήνει να χαλαρώσεις, ούτε και σου δίνει τον χρόνο για να προσαρμοστείς και να αντεπεξέλθεις σε όσα πρέπει να γίνουν. Έχεις υπερένταση και μια τάση να εστιάζεις σε λεπτομέρειες που διασπούν την προσοχή σου. Από την άλλη, έχεις διάθεση να ασχοληθείς με πιο δημιουργικά κομμάτια στη δουλειά ή να εκφραστείς μέσα απ’ αυτή. Καλό είναι να μην κολλήσεις με διάφορα που θα προκύψουν, γιατί είναι εύκολο να δημιουργηθούν εμμονές

Λέων



Λέοντά μου, κάποιες αλλαγές που προκύπτουν σου προκαλούν εκνευρισμό και σε αναγκάζουν να ξαναδείς κάποια πλάνα που έχεις. Επίσης, υπάρχουν αντιπαραθέσεις και έντονες συζητήσεις με φίλους, αλλά και μια κριτική που δεν την παίρνεις με καλό μάτι και αντιδράς έντονα και με εκρηκτική διάθεση. Ωστόσο, αν δοκιμάσεις να πάρεις λίγη απόσταση από τα πράγματα, θα μπορέσεις να κατανοήσεις το δημιουργικό κομμάτι που σου αντιπροτείνεται, αλλά και να δεις ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν σ’ εσένα, ακόμα κι όταν σ’ τα λένε χύμα.

Παρθένος



Παρθένε μου, ενώ σήμερα θέλεις να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με το σπίτι και τον χώρο σου, υπάρχουν αλλαγές στο κομμάτι της δουλειάς που σε τσιτώνουν και σε αναγκάζουν να ασχοληθείς κάπως περισσότερο. Παράλληλα, κάποιες συμπεριφορές που παρατηρείς δημιουργούν αντιπαραθέσεις και μπορεί να λειτουργήσεις αρκετά αμυντικά. Επειδή όμως αντιλαμβάνεσαι το πίσω κείμενο κι έχεις προετοιμαστεί για κάτι παρόμοιο, δεν κολλάς και προχωράς κανονικά. Εστιάζεις στο να κλείσεις τις δουλειές σου και να επικεντρωθείς στο να τακτοποιήσεις το σπίτι, αλλά και να ασχοληθείς με πράγματα που θα σε χαλαρώσουν.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, κάποιες συζητήσεις μπορεί να ανεβάσουν τους τόνους και να φέρουν νέα δεδομένα στην επιφάνεια, κάτι που θα σε σοκάρει και θα σε φέρει προ απροόπτων. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις σπασμωδικές κινήσεις. Σίγουρα υπάρχει στήριξη και διευκολύνσεις από τους άλλους σ’ αυτό το κομμάτι, ενώ κι εσύ επανέρχεσαι πιο άμεσα και παραμένεις συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις. Αξιοποίησε τα νέα δεδομένα για να βελτιώσεις την οπτική και τον τρόπο που σκέφτεσαι.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα τα οικονομικά φαίνεται να σε απασχολούν περισσότερο και κάνεις μια προσπάθεια να προβλέψεις πιθανά έξοδα, αλλά και να οργανώσεις καλύτερα τη διαχείριση που κάνεις. Επειδή όμως τα ξαφνικά δεν λείπουν και ο εκνευρισμός που σε πιάνει φαίνεται, καλό είναι να αποφύγεις εντάσεις και ξεσπάσματα σε άλλους. Έχεις μια άνεση στο να κάνεις πιο δημιουργικά πράγματα και να ξεσπάσεις την έντασή σου εκεί, ενώ σου δίνεται και η δυνατότητα να εκφραστείς καλύτερα μέσα απ’ αυτό.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις με τους γύρω σου και να μπεις στη διαδικασία να πεις άμεσα και αφιλτράριστα πράγματα που σε ενοχλούν. Οι τόνοι ανεβαίνουν εύκολα και μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σε σοκάρουν και θα σε αναγκάσουν να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου καταλλήλως. Ωστόσο, δεν αφήνεις τη δημιουργική σου σκέψη και διάθεση να πάει χαμένη. Έχεις μια διέξοδο σήμερα να εκφραστείς και να πεις πράγματα που θέλεις εδώ και καιρό. Το σημαντικό είναι να το κάνεις με ψυχραιμία.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, είναι σημαντικό να διαχειριστείς με ψυχραιμία κάποια θέματα στη δουλειά που θα προκύψουν από το πουθενά και θα σε κάνουν να αυξήσεις ρυθμούς για να αντεπεξέλθεις. Όχι ότι δεν μπορείς, απλά η κούραση που υπάρχει σε κάνει να λειτουργείς έντονα και σπασμωδικά. Δώσε προσοχή σε μικροατυχήματα. Για σένα είναι σημαντικό σήμερα να χαλαρώσεις, να ασχοληθείς με όσα σε κάνουν να νιώσεις ηρεμία και να εκφράσεις το δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά και να επεξεργαστείς σκέψεις και ανασφάλειες, ώστε να μην είναι εμπόδιο για όσα θες να κάνεις τις επόμενες μέρες.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα έχεις αρκετές ιδέες και μια βιασύνη να δεις ποια μπορεί να προχωρήσει και ποια θέλει βελτιώσεις. Η κυκλοθυμία που σε πιάνει φαίνεται από τον τρόπο που επικοινωνείς και αντιδράς σε σχόλια που δέχεσαι, θεωρώντας πως αρκετά είναι κάπως ωμά και πιο επιθετικά. Αν ρίξεις πρώτος τους τόνους, θα μπορέσεις να πάρεις επιπλέον έμπνευση από τα όσα ακούσεις και να σκεφτείς πιο ανοιχτά και δημιουργικά, χωρίς το πείσμα να λειτουργήσει εναντίον σου. Ναι, υπάρχει ένταση, όμως μπορεί να εκτονωθεί παραγωγικά.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα επικρατεί ένταση στη δουλειά και αντιλαμβάνεσαι από νωρίς πως χρειάζεται να αυξήσεις ρυθμούς και να διαχειριστείς πιεστικά κομμάτια. Η διάθεσή σου έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα κι αυτό δεν σ’ αφήνει να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις στην άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των όσων σου ανατίθενται. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφυγές που σου επιτρέπουν να αποσυμπιεστείς για λίγο και να επανέλθεις κάπως πιο χαλαρός. Καλό είναι να προσέξεις το παρασκήνιο και να μην ασχοληθείς με κουτσομπολιά, γιατί εύκολα μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος χωρίς να φταις.