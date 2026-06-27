ΣΑΒ.27 Ιου 2026 10:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν

ΣΕΙΣΜΟΣ
clock 08:10 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε περιοχή 63 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μπαρχάν στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 03:06:21, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΑΓΝΗ: Στα όρια της εξουθένωσης οι τραυματιοφορείς - Κενές πάνω από τις μισές θέσεις

Προφυλακιστέος ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη: "Θολό" το κίνητρο - Στο μικροσκόπιο οι ισχυρισμοί του

Αυξήσεις ενοικίου: Πότε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα -Τι προβλέπει ο νόμος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πακιστάν Σεισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis