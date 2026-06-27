Καύσωνας στη Γαλλία: Τέταρτο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε στη Γαλλία, αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενος πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη Μασσαλία (νότια), δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πανεπιστήμιο χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανέφεραν πως κλήθηκαν την Τρίτη λίγο πριν από τις 14.00 (15.00 ώρα Ελλάδας) και μετέφεραν το παιδί στα επείγοντα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Timone, επιβεβαιώνοντας μια αρχική πληροφορία του ενημερωτικού μέσου BFM.







Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMΤV, ένας εκ των γονέων του παιδιού το ξέχασε μέσα στο όχημα, πηγαίνοντας στη δουλειά του στην πανεπιστημιούπολη.

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στον χώρο στάθμευσης μιας κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια).

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