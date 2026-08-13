Ο αδερφός της Τζολί περιέγραψε την αντίδραση του πατέρα τους μετά την αποκάλυψη ότι είναι γκέι

Την αντίδραση του πατέρα του μετά την αποκάλυψη ότι είναι ομοφυλόφιλος περιέγραψε ο Τζέιμς Χέιβεν. Ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε μέσα από την πλατφόρμα Substack ότι είναι γκέι, τονίζοντας μάλιστα πως κουράστηκε να κρύβεται τη σεξουαλική του ταυτότητα τόσα χρόνια.







Μετά τα όσα είπε, ο Τζον Βοιτ, αν και για χρόνια δεν επικοινωνούσε μαζί του, του τηλεφώνησε. Η κίνηση αυτή φάνηκε στον Χέιβεν συγκλονιστική και σουρεαλιστική.







«Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία δεν μιλούσαμε —για πολλά χρόνια— και ένιωθα ότι δεν με εκτιμούσε», είπε αρχικά ο ο ηθοποιός στο podcast «All Out with Jon Dean».







«Ήταν συγκλονιστικό. Δεν ξέρω πώς το επεξεργάστηκε. Μου είπε ότι διάβασε όσα είχα γράψει. Τελικά σήκωσα το τηλέφωνο, αφού προσπαθούσε να με καλέσει επί περίπου 15 λεπτά. Μου είπε: “Οπότε, επιτέλους ξέρω ποιος είσαι”», συνέχισε. «Κι εγώ του είπα: “Ναι. Εντάξει”. Και ξαφνικά κάναμε μια πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση και σκεφτόμουν: “Θεέ μου”».

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