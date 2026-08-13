Αγρότης αγόρασε 10 στρέμματα με 38.000 ευρώ και απέρριψε προσφορά 700.000: Ο λόγος που είπε «όχι»

Ένας αγρότης στη Μαδρίτη είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μια περιουσία πουλώντας το χωράφι του, όμως αρνήθηκε. Ο Κρίστιαν Γκονθάλεθ Αθένα εξηγεί γιατί η γη του αξίζει περισσότερο από τα 700.000 ευρώ που του προσφέρθηκαν.



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αξία μιας περιουσίας δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Ο Κρίστιαν Γκονθάλεθ Αθένα είχε την ευκαιρία να πουλήσει το αγρόκτημά του στη Μαδρίτη για 700.000 ευρώ, δηλαδή για ένα ποσό που θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Εκείνος, όμως, αποφάσισε να πει όχι.

Το οικόπεδο βρίσκεται στο Μπουσταρβιέχο, στη Sierra de Madrid, σε υψόμετρο περίπου 1.300 μέτρων και έχει έκταση μόλις 10 στρέμματα. Ο Κρίστιαν το είχε αγοράσει για περίπου 38.000 ευρώ, ενώ ένας φίλος του τού προσέφερε 700.000 ευρώ προκειμένου να το μετατρέψει σε χώρο εκδηλώσεων. Η προσφορά ήταν πάνω από 18 φορές μεγαλύτερη από την αρχική τιμή αγοράς, όμως ο αγρότης δεν άλλαξε γνώμη.

«Αυτό ισοδυναμεί με μόνιμη σύνταξη»



«Του είπα όχι. Και είναι 700.000 ευρώ, αυτό ισοδυναμεί με μόνιμη σύνταξη», εξηγεί ο ίδιος.

Η απόφαση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν υπολογίσει κανείς ότι ο Κρίστιαν δεν απέκτησε απλώς μια έκταση γης. Μετά την αγορά επένδυσε περίπου 18.000 ευρώ για την περίφραξη και άλλα 20.000 ευρώ για την κατασκευή μιας πέργκολας όπου διαθέτει τα προϊόντα του. Στο αγρόκτημα υπάρχει επίσης παλιό πηγάδι, ηλιακό σύστημα άντλησης και δεξαμενή περίπου 110.000 λίτρων νερού για την άρδευση.

Παραγωγή για εστιατόρια με αστέρι Michelin



Σήμερα καλλιεργεί περίπου 80 έως 90 διαφορετικές εμπορικές ποικιλίες φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών. Η παραγωγή του δεν απευθύνεται μόνο σε κατοίκους της περιοχής, αλλά φτάνει και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας στη Μαδρίτη, μεταξύ των οποίων και το Pabú, που διαθέτει αστέρι Michelin.

Οι ντομάτες του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, πωλούνται μεταξύ 5 και 6,50 ευρώ το κιλό. Όμως η παραγωγή τροφίμων είναι μόνο ένα μέρος αυτού που κάνει.

Μια συλλογή 3.000 ποικιλιών φυτών



Ο Κρίστιαν έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του στη διατήρηση παλιών και σπάνιων ποικιλιών φυτών. Το αγροτικό του εγχείρημα περιλαμβάνει περισσότερες από 210 ποικιλίες φρούτων και λαχανικών, ενώ η συλλογή που διατηρεί ξεπερνά συνολικά τις 3.000 ποικιλίες φυτών.

Για τον ίδιο, οι σπόροι αποτελούν ένα είδος αγροτικής κληρονομιάς. Η λογική του είναι ότι όσο περισσότερες ποικιλίες διατηρούνται και καλλιεργούνται, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση από τις εμπορικές ποικιλίες που αγοράζονται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και τα 700.000 ευρώ δεν ήταν αρκετά για να τον κάνουν να εγκαταλείψει το κτήμα του.

«Αυτό που κάνω είναι να αφήσω μια κληρονομιά στην οικογένειά μου και στην ανθρωπότητα», έχει δηλώσει, εξηγώντας γιατί προτιμά να συνεχίσει να δουλεύει τη γη αντί να την παραδώσει για έναν χώρο εκδηλώσεων.

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