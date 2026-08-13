Ξέσπασε σε κλάματα καθηγητής στο Instagram: «Μαθητές 18 ετών δεν ξέρουν να γράφουν ούτε 4 λέξεις»

Ένα βίντεο καθηγητή λυκείου στο Τέξας, ο οποίος ξεσπά σε κλάματα περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τελειόφοιτοι μαθητές σε μια απλή άσκηση ανάγνωσης και γραφής, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ.

Ο Ντάριους Γουίλιαμς, καθηγητής στο Wheatley High School της σχολικής περιφέρειας του Χιούστον, εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Όπως εξήγησε, ήταν μόλις η δεύτερη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς και όσα συνάντησε μέσα στην τάξη δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει το μάθημα όπως είχε σχεδιάσει.

«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», ανέφερε ο Γουίλιαμς σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του για μεσημεριανό την Τρίτη.

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος διδάσκει Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος New Education System (NES), υποστήριξε ότι το επίπεδο ορισμένων μαθητών στον γραπτό λόγο ήταν πολύ χαμηλότερο από αυτό που περίμενε να συναντήσει σε παιδιά ηλικίας 17 και 18 ετών.

Η άσκηση που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν

Σύμφωνα με την περιγραφή του, έδωσε στους τελειόφοιτους δύο παραγράφους για να διαβάσουν και στη συνέχεια τους ζήτησε να ολοκληρώσουν μία πρόταση. Όπως τόνισε, το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης ήταν ήδη συμπληρωμένο και απέμεναν μόλις τέσσερις λέξεις.

«Ουσιαστικά είχα συμπληρώσει την πρόταση για αυτούς», είπε. «Πρόκειται για παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!» αναφώνησε ο Γουίλιαμς.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί αναλυτική προετοιμασία της άσκησης μαζί με τους μαθητές. «Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε μαζί τις σημειώσεις. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν δούμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», δήλωσε φανερά εκνευρισμένος.

Ο καθηγητής περιέγραψε στη συνέχεια ακόμη πιο έντονα την εικόνα που, όπως είπε, αντίκρισε μέσα στην τάξη.

«Είναι μόλις η δεύτερη μέρα και έχω τελειόφοιτους που απλώς δεν μπορούν να διαβάσουν και τελειόφοιτους που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν», φώναξε κλαίγοντας.

Κατά τον Γουίλιαμς, το παράδοξο είναι ότι οι ίδιοι μαθητές μπορούν να εκφράσουν προφορικά τις απόψεις τους, να επιχειρηματολογήσουν και να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν, δυσκολεύονται όμως σημαντικά όταν καλούνται να αποτυπώσουν τη σκέψη τους στο χαρτί.

Η κριτική που δέχθηκε μετά το βίντεο

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε και αντιδράσεις σε βάρος του ίδιου του εκπαιδευτικού, με χρήστες των social media να αμφισβητούν ακόμη και τα προσόντα του για τη διδασκαλία.

Ο Γουίλιαμς απάντησε παρουσιάζοντας το δεύτερο πτυχίο του, το οποίο απέκτησε τον περασμένο Απρίλιο από το Berklee College of Music, ενώ ανέφερε ότι παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο American College of Education με αντικείμενο τα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία. Παρέπεμψε επίσης στις πιστοποιήσεις που διαθέτει από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές Αρχές του Τέξας.

Απευθυνόμενος στους επικριτές του, δήλωσε: «Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς τη ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε».

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που στις ΗΠΑ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο η συζήτηση για τις επιδόσεις των μαθητών στη γλώσσα. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας της Νέας Υόρκης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το 57% των μαθητών της Γ’ Δημοτικού, το 52% της Δ’ και το 57% της Ε’ δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA).

Συνολικά, το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν κρίθηκε ότι είχε επαρκείς επιδόσεις στη γλώσσα, ποσοστό μειωμένο κατά περίπου πέντε μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

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