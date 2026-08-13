Ρέθυμνο: Μετρούν πληγές οι πυρόπληκτοι - «Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ», λέει ο Γ. Ταταράκης

Πληγές μετρούν οι πυρόπληκτοι του Ρεθύμνου, οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές σε σπίτια και περιουσίες.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη για την επόμενη ημέρα και τις καταγραφές ζημιών που έχουν γίνει.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει καταγραφές από τον ΕΛΓΑ για το ζωικό. 1300 πρόβατα έχουν καεί, αν είναι σωστή η ενημέρωση που έχω και κάποια μελισσοσμήνη. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις και για το φυτικό κεφάλαιο», ανέφερε.

«Έχει γίνει κάτι σημαντικό που δεν είχε συμβεί στην προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά του 2022. Τώρα θα πληρωθούν από την κρατική αρωγή και τα μηχανήματα και τα αρδευτικά δίκτυα. Εμείς προσπαθούμε να μην γίνουν τα ίδια λάθη με τότε και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, αποκάλυψε πως από το 2017 έως το 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου έχουν ξεσπάσει 351 πυρκαγιές. Έχουν «ξεφύγει» δυο, αυτή του 2022 και αυτή του 2026.

Όσον αφορά τα 19 σπίτια που κάηκαν ολοσχερώς, ανέφερε πως «ήρθε το κλιμάκιο, κατέγραψε τις ζημιές, έδωσε στους ιδιοκτήτες τα απαραίτητα χαρτιά. Την Παρασκευή στείλαμε μέσω Περιφέρειας να οριοθετηθεί η περιοχή. Να βγει το ΦΕΚ και μετά να κάνουν καινούριες αιτήσεις ώστε να πάρουν τις προκαταβολές. Για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς θα αποζημιωθούν με 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Τα ποιμνιοστάσια με 300-400 ευρώ το τετραγωνικό. Θα αποζημιωθούν όλες οι κατοικίες είτε πρώτες είτε εξοχικές».

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