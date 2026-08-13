ΟΦΗ: Κατέκτησε και το Super Cup – Τα συγχαρητήρια Αρναουτάκη και Καλοκαιρινού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τη χαρά και την υπερηφάνεια για τη νέα μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ, ο οποίος μετά το Κύπελλο Ελλάδας κατέκτησε και το Super Cup, εκφράζει με δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρει τα εξής:

«Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, ο ΟΦΗ γράφει ξανά ιστορία! Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, έρχεται η κατάκτηση του Super Cup για να επιβεβαιώσει ότι η ομάδα της Κρήτης βρίσκεται στην κορυφή.

Δύο τρόπαια σε λίγους μήνες. Δύο στιγμές που κάνουν ολόκληρη την Κρήτη να πανηγυρίζει και να αισθάνεται περήφανη. Ο ΟΦΗ απέδειξε ότι με πίστη, πάθος, προσπάθεια και τη δύναμη του κόσμου του μπορεί να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να διεκδικεί τίτλους.

Θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση και τον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ. Η Κρήτη έχει πλέον δύο λόγους μέσα σε λίγους μήνες να σηκώνει ψηλά το κεφάλι. ΟΦΗ, συνεχίζουμε!».

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για τον ΟΦΗ

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ:

«Ένα τεράστιο μπράβο στον ΟΦΗ για τη κατάκτηση του Super Cup. Η ομάδα μας έδειξε χαρακτήρα, πίστη και ψυχραιμία σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση και έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ, για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια.

Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση και σε όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν για αυτή την επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους φιλάθλους του ΟΦΗ, στήριξαν την ομάδα μέχρι το τέλος.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος της ομάδας μας ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"Δρόμοι Πολιτισμού" στο Κράσι: Μια εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη και τις γυναίκες της ζωής του