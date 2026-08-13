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ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Έξι παραβάσεις και 7 παραβιάσεις την Τετάρτη από τουρκικά αεροσκάφη

τουρκικό αεροσκάφος
clock 10:54 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις καταγράφηκαν την Τετάρτη στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν συνολικά 6 παραβάσεις, 1 από ένα ATR-72 και 5 από τρία UAV. Παράλληλα, σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις, οι 6 από το ATR-72 και 1 από το UAV.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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