Αιγαίο: Έξι παραβάσεις και 7 παραβιάσεις την Τετάρτη από τουρκικά αεροσκάφη

Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις καταγράφηκαν την Τετάρτη στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν συνολικά 6 παραβάσεις, 1 από ένα ATR-72 και 5 από τρία UAV. Παράλληλα, σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις, οι 6 από το ATR-72 και 1 από το UAV.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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