Συνταξιούχοι άνω των 30 ετών ασφάλισης: Οδικός χάρτης για τα αναδρομικά

Σε διαδικασία επανυπολογισμού 37.000 συντάξεων για συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά το 2016, από τον εργασιακό βίο, με 30 έτη ασφάλισης και άνω, βρίσκεται αυτή την περίοδο ο ΕΦΚΑ. Οι αυξήσεις φθάνουν έως και τα 240 ευρώ τον μήνα και τα αναδρομικά έως 19.643 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές.

Ομως, ο συνταξιούχος θα πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 και να έχει συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη. Διεκδικούμενα αναδρομικά έχουν όσοι βλέπουν στην απόφαση συνταξιοδότησης να αναφέρονται συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση).





Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι από τις 37.003 εκκρεμείς συντάξεις που αναμένουν επανυπολογισμό, οι περισσότερες προέρχονται από πέντε μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 12.092 εκκρεμείς υποθέσεις. Aκολουθεί το ΙΚΑ με 11.256 συντάξεις.

Στην τρίτη θέση είναι το Δημόσιο, όπου εκκρεμεί ο επανυπολογισμός 8.723 συντάξεων. Στην τέταρτη θέση της λίστας με εκκρεμείς επανυπολογισμούς είναι το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, με 1.420 εκκρεμότητες, και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το ΤΑΠΟΤΕ με 693 συντάξεις προς επανυπολογισμό.

Οι 5 κινήσεις



Τα πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι (με 30 έτη ασφάλισης και άνω), για να λάβουν αυξήσεις και αναδρομικά μέσω επανυπολογισμού είναι τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής σας: Το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής. Για τους παλαιούς συνταξιούχους εμφανίζονται η αρχική σύνταξη, ο επανυπολογισμός με τον νόμο 4387/2016 και ο επανυπολογισμός με τον νόμο 4670/2020. Αν το ποσό του τελευταίου είναι μεγαλύτερο, τότε ο επανυπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί. Αν παραμένει ίδιο, πιθανότατα η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.





2. Συγκρίνετε τα ποσά που λαμβάνετε: Ελέγξτε αν η σύνταξή σας έχει μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες. Μια αύξηση μπορεί να οφείλεται στον επανυπολογισμό, στην αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης ή στη διόρθωση λαθών της αρχικής απόφασης. Ωστόσο, ακόμη κι αν έχει καταβληθεί η μηνιαία αύξηση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν πληρωθεί και τα αναδρομικά.

3. Υποβάλετε αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ: Εάν έχετε πάνω από 30 έτη ασφάλισης και διαπιστώνετε ότι η σύνταξή σας δεν έχει επανυπολογιστεί, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ ζητώντας:

• να εφαρμοστεί ο επανυπολογισμός με τον νόμο 4670/2020,

• να εκδοθεί νέα ή διορθωτική συνταξιοδοτική απόφαση,

• να καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που δικαιούστε.

4. Ζητήστε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα: Σε περίπτωση ανεξήγητων διαφορών στη σύνταξη, ζητήστε από τον e-ΕΦΚΑ αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι επανυπολογισμοί που έγιναν, οι διορθώσεις, οι χρόνοι ασφάλισης που λήφθηκαν υπόψη, οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που έχουν καταβληθεί ή εκκρεμούν.

5. Διεκδικήστε τα αναδρομικά: Υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν λάβει τη μηνιαία αύξηση, αλλά όχι τα αναδρομικά που τη συνοδεύουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον e-ΕΦΚΑ ζητώντας ενημέρωση για το ποσό που δικαιούνται, το διάστημα που καλύπτει και τον χρόνο καταβολής του.

Τονίζεται ότι η τελευταία πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 για 6.264 συνταξιούχους (συμπεριλαμβανομένων 1.236 συνταξιούχων αναπηρίας) από τα πρώτα ταμεία ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΙΚΑ, με αναδρομικά από 1/1/2019.

Παράλληλα για θανόντες συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, οι δικαιούχοι κληρονόμοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ.

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