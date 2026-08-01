Στην Παναγία Χαρακιανή το μνημόσυνο για τα 16 χρόνια από την εκδημία του Μητροπολίτη Ανθίμου

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Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εις Κύριον εκδημία του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου, μιας εμβληματικής εκκλησιαστικής προσωπικότητας που σφράγισε με το έργο και την πνευματική του προσφορά την τοπική Εκκλησία της Κρήτης.

Με αφορμή την επέτειο αυτή, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής.

Της θρησκευτικής τελετής θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος.

Μια ζωή αφιερωμένη στην Εκκλησία και τον άνθρωπο

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Άνθιμος (κατά κόσμον Σωτήριος Συριανός) γεννήθηκε το 1953 στους Αστρακούς Ηρακλείου. Υπηρέτησε με αυταπάρνηση την Εκκλησία της Κρήτης από διάφορες επιτελικές θέσεις, όπως αυτή του Γραμματέα της Επαρχιακής Συνόδου.

Το 1996 εξελέγη Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, επιδεικνύοντας πλούσιο ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και αναστηλωτικό έργο, πριν κοιμηθεί πρόωρα τον Αύγουστο του 2010 σε ηλικία μόλις 57 ετών.

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Η μνήμη του παραμένει ζωντανή και ανεξίτηλη στις καρδιές των πιστών του Ρεθύμνου και ολόκληρης της μεγαλονήσου.

Το πρόγραμμα της τελετής

Η επιλογή του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Χαρακιανής στο Μπαλί Μυλοποτάμου δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπητά θρησκευτικά κέντρα της περιοχής, στενά συνδεδεμένο με τις αυγουστιάτικες λατρευτικές εκδηλώσεις.

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία: Κυριακή πρωί, 16 Αυγούστου 2026.

Ιερό Μνημόσυνο: Θα τελεστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Πρόδρομο, πλαισιούμενο από κληρικούς της Μητροπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου απευθύνει ανοικτό κάλεσμα προς τις τοπικές αρχές, τον ιερό κλήρο και όλους τους πιστούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην κοινή προσευχή, τιμώντας τη μνήμη και την πολύτιμη παρακαταθήκη του σεπτού Ιεράρχη.

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