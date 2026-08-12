Κόντης: «Δεν υπάρχει κόρνερ στο 2-2 της ΑΕΚ – Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε μετά τον μεγάλο τελικό του Super Cup και την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου από τον ΟΦΗ, αναφερόμενος τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του όσο και στη φάση από την οποία προήλθε το 2-2 της ΑΕΚ.

Ο τεχνικός των Κρητικών εξέφρασε ξεκάθαρα τη διαφωνία του για την απόφαση που οδήγησε στο κόρνερ, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση της Ένωσης. Όπως τόνισε, κατά την άποψή του, η μπάλα δεν είχε βγει εκτός αγωννιστικού χώρου και επομένως δεν θα έπρεπε να καταλογιστεί κόρνερ.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Κόντης υποστήριξε ότι παρέμεινε απόλυτα βέβαιος πως η ομάδα του θα έφτανε τελικά στην κατάκτηση του τροπαίου.

«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε παράλληλα στην αντίδραση των παικτών του μετά το προβάδισμα της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ κατάφερε να μπει ξανά στο παιχνίδι, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να φτάσει στην ισοφάριση.

«Μπήκαμε μετά το 1-0 στο ματς, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε», σημείωσε.

Η διαδικασία των πέναλτι, τελικά, δικαίωσε την πίστη του Κόντη. Ο ΟΦΗ ήταν πιο ψύχραιμος στη «ρώσικη ρουλέτα» και πανηγύρισε έναν ιστορικό τίτλο, με τον προπονητή των Κρητικών να μιλά για ένα ιδιαίτερο συναίσθημα και για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο.

«Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ πρόσθεσε και το Super Cup στη συλλογή του, με τον Χρήστο Κόντη να έχει πλέον κάθε λόγο να κάνει λόγο για μια ξεχωριστή περίοδο για την ομάδα της Κρήτης.

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