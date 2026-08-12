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Αλλάζει μέρα η λαϊκή αγορά Αρκαλοχωρίου λόγω Δεκαπενταύγουστου!

λαϊκή αγορά
clock 20:13 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, η Λαϊκή Αγορά Αρκαλοχωρίου, θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση, μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, αντί για το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς, η οποία θα λειτουργήσει στο ίδιο ακριβώς σημείο και με το ίδιο ωράριο λειτουργίας. Από την επόμενη εβδομάδα, η Λαϊκή Αγορά Αρκαλοχωρίου, θα πραγματοποιείται και πάλι κανονικά, κάθε Σάββατο.



Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους δημότες, τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψιν την παραπάνω αλλαγή.

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