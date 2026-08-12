Εκκλησία Κρήτης: Μεγάλη κινητοποίηση και συλλογή ελαιολάδου για τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου

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Συνήλθε σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, στο Ηράκλειο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί, λαμβάνοντας άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων.

Κινητοποίηση για τους πυρόπληκτους με συλλογή ελαιολάδου

Η Σύνοδος έθεσε ως προτεραιότητα το ζήτημα των πυρκαγιών, απευθύνοντας έκκληση προς όλους τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης, αποφασίστηκε η άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις Ιερές Μονές και τις Ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης.

Τα αποθέματα που θα συγκεντρωθούν θα προωθηθούν στους πληγέντες μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βοήθειας.

Παράλληλα, η Σύνοδος ανέπεμψε δεήσεις για την ανάπαυση των θυμάτων της πύρινης λαίλαπας.

Ιστορικό προσκύνημα στην Αρχαία Γόρτυνα

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Σύνοδος ανακοίνωσε τις λαμπρές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Αυγούστου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επιστροφή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από τη Βενετία.

Η Τιμία Κάρα θα μεταφερθεί στην αρχαία Γόρτυνα, στην περίφημη πεντάκλιτη Βασιλική (πριν το χωριό Μητρόπολη), όπου θα τοποθετηθεί στο ιστορικό Σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης της πρωτοβυζαντινής περιόδου.

Στη συνέχεια, το ιερό κειμήλιο θα μεταφερθεί για προσκύνημα και στο Τυμπάκι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ακολουθιών θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας.

Μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο

Ενόψει της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος εξέφρασε τις πατρικές της ευχές προς όλους τους πιστούς, εύχόμενη να διέλθουν τις άγιες αυτές ημέρες με κατάνυξη και πνευματική ευφροσύνη.

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