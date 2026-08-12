Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 Ρίχτερ στον Νότιο Ατλαντικό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:47 (τοπική ώρα) την Τετάρτη (12/08) στις Νήσους Σάντουιτς .
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2010 χιλιόμετρα ανατολικά του Στάνλεϊ, Νήσοι Φώκλαντ ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
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