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ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8 Ρίχτερ στον Νότιο Ατλαντικό

σεισμος ατλαντικος
clock 15:45 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:47 (τοπική ώρα) την Τετάρτη (12/08) στις Νήσους Σάντουιτς .

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2010 χιλιόμετρα ανατολικά του Στάνλεϊ, Νήσοι Φώκλαντ ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

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