Ηράκλειο: Από φαρμακείο σε φαρμακείο για τα σκευάσματα οι ασθενείς

Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα καταγράφονται αυτή την περίοδο στα φαρμακεία του Ηρακλείου, με τους ασθενείς σε αρκετές περιπτώσεις να αναγκάζονται να αναζητούν το σκεύασμα που χρειάζονται από φαρμακείο σε φαρμακείο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο Γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μιχάλης Σταματάκης, έκανε λόγο για σοβαρότατες ελλείψεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες φαρμάκων, αποδίδοντάς τες, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι την περίοδο αυτή περιορίζεται η λειτουργία φαρμακευτικών εταιρειών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εφοδιαστούν και οι φαρμακαποθήκες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται σε εξειδικευμένα ή δυσεύρετα σκευάσματα, αλλά αφορούν ακόμη και κοινά φάρμακα που συνταγογραφούνται καθημερινά, όπως ορισμένες ευρέως χρησιμοποιούμενες αντιβιώσεις. Η κατάσταση, όπως εξήγησε, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μην μπορέσει να ξεκινήσει εγκαίρως τη θεραπεία που του έχει συνταγογραφηθεί, αλλά και να χρειαστεί να διακόψει μια αγωγή που έχει ήδη ξεκινήσει, επειδή δεν μπορεί να βρει το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Ελλείψεις, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφονται και σε εισπνεόμενα φάρμακα. Για τους ασθενείς, η διαδικασία αναζήτησης μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να απευθυνθούν διαδοχικά σε πολλά φαρμακεία μέχρι να εντοπίσουν το φάρμακο που χρειάζονται.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών για τη διαχείριση των φαρμάκων που έχουν στο σπίτι τους. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, μαζί με τον αντίστοιχο Σύλλογο του Ρεθύμνου, συναντήθηκε πρόσφατα με εκπροσώπους ενώσεων ασθενών, με στόχο να υπάρξει μια πιο οργανωμένη συνεργασία γύρω από τη φαρμακευτική φροντίδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφαλή αποθήκευση και σωστή χρήση των φαρμάκων, αλλά και στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν ένα σκεύασμα λήξει ή όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία τους. Η βασική σύσταση είναι τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή έχουν λήξει να επιστρέφονται στο φαρμακείο και να μην καταλήγουν στα κοινά απορρίμματα.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ασθενείς και φροντιστές στην κατανόηση των οδηγιών χρήσης, αλλά και στη σωστή χρήση ειδικών συσκευών χορήγησης, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών.

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(Ο Γραμματέας του ΦΣΗ, Μιχάλης Σταματάκης)

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους. Ο κ. Σταματάκης χαρακτήρισε περίπλοκη την υφιστάμενη διαδικασία μεταφοράς και διάθεσής τους, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα δεν έχει αποδώσει όπως θα έπρεπε και ότι χρειάζεται να γίνει πιο απλό και φιλικό για τον ασθενή. Το αίτημα των φαρμακευτικών συλλόγων είναι οι διαδικασίες να απλοποιηθούν, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές, χωρίς όμως να υποβαθμιστούν οι δικλίδες ασφαλείας που απαιτούνται για τη νόμιμη και ασφαλή διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Στόχος της συνεργασίας φαρμακοποιών και ενώσεων ασθενών είναι το επόμενο διάστημα να προχωρήσει μια οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τη σωστή αποθήκευση, χρήση και απόρριψη των φαρμάκων, ενώ εξετάζεται και πιλοτική δράση, στο πλαίσιο της οποίας οι φαρμακοποιοί θα βοηθούν τους πολίτες να αξιολογούν και να διαχειρίζονται σωστά τα φάρμακα που διατηρούν στο σπίτι τους.

Ακούστε παρακάτω ολόκληρη τη συζήτηση με τον Μιχάλη Σταματάκη:

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