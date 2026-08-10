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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 2-3: Μαγεία από Καρέτσα, Τζόλη στο «Εμιρέιτς» (βίντεο)

κατετσας
clock 09:13 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με έντονο ελληνικό χρώμα και πέντε γκολ ολοκληρώθηκε ο τελικός του Emirates Cup 2026, με την Ντόρτμουντ να επικρατεί 3-2 της Άρσεναλ και να κατακτά το τρόπαιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο Έλληνες διεθνείς, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης, που είχαν καθοριστική παρουσία στο παιχνίδι.

Ο Καρέτσας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς και μάλιστα άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα, πετυχαίνοντας στο 29ο λεπτό ένα εξαιρετικό γκολ υψηλής τεχνικής.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έκανε το 2-0 για την Ντόρτμουντ με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και άψογη εκτέλεση.

Από την πλευρά του, ο Τζόλης αγωνίστηκε για 77 λεπτά και ήταν ο κορυφαίος της Άρσεναλ, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ των «κανονιέρηδων».

Στο 54’, ο Έλληνας εξτρέμ κινήθηκε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή της Ντόρτμουντ και έβγαλε συρτή παράλληλη πάσα προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Ίθαν Νουανέρι με πλασέ μείωσε σε 1-2.

Στο 69ο λεπτό, ο Τζόλης κέρδισε πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Κάουα Πράτες. Ο Βίκτορ Γιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2, που ήταν και το τελικό σκορ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από πέντε πέναλτι, σε διαδικασία που έγινε προφανώς για προπονητικούς λόγους.



Η Άρσεναλ επικράτησε με 5-4, καθώς ο Μελιέ απέκρουσε την εκτέλεση του Άλμπερτ. 

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ, Λιούις-Σκέλι, Χάβερτς, Ντόουμαν, Τζόλης (77’ Μαρτινέλι), Γιόκερες.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Μέγιερ, Μπενσεμπαϊνί, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Μπάιερ, Καρέτσας (46’ Τσουκουεμέκα), Γκαντού, Σβένσον, Μανέ, Ινάσιο, Σίλβα.

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