Σαρακήνικο: Παρέμβαση εισαγγελέα μετά την προσγείωση ελικοπτέρου

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακήνικου, στη Μήλο.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή, με τους επιβαίνοντες να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για μπάνιο.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού και τις προκληθείσες αντιδράσεις, ο εισαγγελέας διέταξε το τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό, με σκοπό να συλλεχθούν στοιχεία των εμπλεκόμενων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις.

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο επιβεβαίωσε (μιλώντας στον Σκάι) τη γνησιότητα των εικόνων, (ότι δεν πρόκειται δηλαδή για υλικό που έχει παραχθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης) και εξέφρασε την ανησυχία του για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή (δυστυχώς) δεν θεωρείται προστατευόμενη, γεγονός που επιτείνει κρούσματα αυθαιρεσίας.

«Αύριο κάποιος θα πάει στην Ακρόπολη, γιατί όχι;», πρόσθεσε σκωπτικά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, απαντώντας σε σχετικές οχλήσεις, δεν αρνήθηκε το υφιστάμενο νομικό κενό καθώς με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σημείο προσγείωσης και ο μόνος λόγος για να θεωρηθεί ως παράνομη αυτή θα ήταν εν προκειμένω εάν η περιοχή ήταν χαρακτηρισμένη NATURA.

Τι αναφέρει η Aρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σε σχετική ενημέρωση η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), αναφέρει ότι έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακήνικο της Μήλου και προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστέες επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της Αρχής.

Παράλληλα, η ΑΠΑ επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του π.δ. 19/2009, μεταξύ άλλων ως προς τις αερομεταφορές με ελικόπτερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.



Η ασφάλεια των αερομεταφορών και η αυστηρή τήρηση του εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου αποτελούν πάγια προτεραιότητα της ΑΠΑ».

Γενικότερα, βάσει των προβλεπομένων από το υφιστάμενο προεδρικό διάταγμα, ένας χειριστής ελικοπτέρου μπορεί, με δική του ευθύνη και κατόπιν οπτικής επιβεβαίωσης της καταλληλότητας του σημείου, να επιλέξει σημείο προσ/απογείωσης υπό την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί ενημέρωσης.

Λευκά ηφαιστειακά πετρώματα

Το Σαρακήνικο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Μήλου, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την Πλάκα, την πρωτεύουσα του νησιού.

Η παραλία είναι γνωστή για τα λευκά πετρώματα ηφαιστειογενούς σχηματισμού από τα οποία περιβάλλεται, ενώ από τη διάβρωση των κυμάτων έχουν δημιουργηθεί σπήλαια κατά μήκος της ακτής.

Το όνομά της η παραλία το «χρωστά» στους Σαρακηνούς πειρατές που έβρισκαν καταφύγιο σε αυτές τις σπηλιές.

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