ΕΚΤ: Οι επόμενες κινήσεις για τα επιτόκια – Τι βλέπουν οι αγορές

Μία νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ 0,25% το Σεπτέμβριο είναι το σενάριο που τιμολογούν οι αγορές, αλλά οι πιθανότητες που δίνουν τώρα έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου. Στις 7 Αυγούστου η αγορά (LSEG), έδινε περίπου 75% πιθανότητες αύξησης επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου της ΕΚΤ, από περίπου 95% αμέσως μετά τη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου.

Μία ακόμα, τρίτη αύξηση φέτος το Δεκέμβριο, έχει πολύ μικρές πιθανότητες, λιγότερες από 40% και σωρευτικά αυξήσεις επιτοκίων στο 2,75% ή 3% πιθανολογούνται τώρα με ποσοστά 44,8% από το ECB Watch Tool, που λαμβάνει υπόψη του συμβόλαια παραγώγων για την αποτύπωση των πιθανοτήτων.



Στις 23 Ιουλίου, με το πετρέλαιο Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού να εντείνονται, οι αγορές έδιναν περίπου 95% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο και μεγαλύτερες πιθανότητες για ακόμη μία κίνηση έως τον Δεκέμβριο.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών έχει περιορίσει αυτή την πρόβλεψη περίπου στο 75%, χωρίς όμως να αλλάξει το βασικό σενάριο της αγοράς. Αλλά μια τρίτη αύξηση αυτή τη στιγμή, τιμολογείται λιγότερο πιθανή από ότι μία άμεση μείωση των επιτοκίων 0,25%.



Επιπλέον όμως οι αγορές φαίνεται να έχουν κάποια προσοχή στα σενάρια για πιθανό άνοιγμα του Ορμούζ, που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το "στοίχημα" των επιτοκίων.

Τι δείχνει το ECB Watch Tool

Το ECB Watch Tool επιχειρεί να μεταφράσει σε απλά ποσοστά αυτό που στοιχηματίζει η ίδια η αγορά για κάθε επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ. Δεν πρόκειται για δημοσκόπηση οικονομολόγων ή για εκτιμήσεις αναλυτών. Οι πιθανότητες βγαίνουν από Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά.

Από τον Μάρτιο του 2026 το εργαλείο άλλαξε τη μεθοδολογία του. Αντί να υπολογίζει τις πιθανότητες έμμεσα από την καμπύλη των επιτοκίων με βάση το Euribor, χρησιμοποιεί πλέον απευθείας τα ECB Dated €STR Futures, δηλαδή ειδικά συμβόλαια που συνδέονται με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (€STR) και είναι οργανωμένα γύρω από τις συνεδριάσεις της ΕΚΤ.

Κάθε συμβόλαιο καλύπτει ουσιαστικά το διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΚΤ. Έτσι, η τιμή του αποτυπώνει τι επιτόκια περιμένει η αγορά για εκείνο ακριβώς το διάστημα.

Αν, για παράδειγμα, η αγορά τιμολογεί υψηλότερο επιτόκιο μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου από ότι πριν, η διαφορά δείχνει πόση αύξηση περιμένει. Το εργαλείο σπάει αυτή τη μεταβολή σε βήματα των 25 μονάδων βάσης, δηλαδή 0,25%, και τη μετατρέπει σε πιθανότητες αύξησης ή παραμονής. Είναι η ίδια βασική λογική που χρησιμοποιούν τα παράγωγα στο Σικάγο (CME FedWatch Tool) για τις αποφάσεις της αμερικανικής Fed.

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