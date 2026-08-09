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ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στη βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό (βίντεο)

Χαμός στη Βουλή του Κοσόβου
clock 15:40 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πεδίο μάχης  μετατράπηκε η συνεδρίαση της Βουλής του Κοσόβου το Σάββατο, όταν γυναίκα βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά προς τον ασκούντα χρέη πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, προκαλώντας τη διακοπή της διαδικασίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που το κοινοβούλιο προσπαθεί να ξεπεράσει το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα, μετά τις πρόωρες εκλογές της 7ης Ιουνίου.

Η ατμόσφαιρα δυναμιτίστηκε  όταν ο Κούρτι ενημέρωσε τους βουλευτές ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Λίγο αργότερα, βουλευτής της αντιπολίτευσης του πέταξε αυγά μέσα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Πολιτικό αδιέξοδο

Το επεισόδιο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της «εμπόλεμης» κατάστασης που επικρατεί στην πολιτική σκηνή του Κοσόβου.

Οι εκλογές της 7ης Ιουνίου δεν έδωσαν στο κόμμα Vetëvendosje (Αυτοδιάθεση) του Κούρτι την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να κυβερνήσει χωρίς τη στήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένουν δύσκολες, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Ο Κούρτι, ο οποίος παραμένει επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης, επιχειρεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση πιέζει για λύση στην πολιτική κρίση και αντιδρά στις προσπάθειες παράτασης των διαβουλεύσεων.

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