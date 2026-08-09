Χαμός στη βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό (βίντεο)

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Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η συνεδρίαση της Βουλής του Κοσόβου το Σάββατο, όταν γυναίκα βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά προς τον ασκούντα χρέη πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, προκαλώντας τη διακοπή της διαδικασίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που το κοινοβούλιο προσπαθεί να ξεπεράσει το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα, μετά τις πρόωρες εκλογές της 7ης Ιουνίου.

Η ατμόσφαιρα δυναμιτίστηκε όταν ο Κούρτι ενημέρωσε τους βουλευτές ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Λίγο αργότερα, βουλευτής της αντιπολίτευσης του πέταξε αυγά μέσα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Kosovo’s ruling party leader pelted with eggs by opposition MP during parliamentary session







The MP threw eggs at the leader of the ruling party inside the chamber.







His fellow party members rushed to defend their leader, after which the parliamentary session was suspended. pic.twitter.com/QDJONUgnVY — NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026

Πολιτικό αδιέξοδο

Το επεισόδιο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της «εμπόλεμης» κατάστασης που επικρατεί στην πολιτική σκηνή του Κοσόβου.

Οι εκλογές της 7ης Ιουνίου δεν έδωσαν στο κόμμα Vetëvendosje (Αυτοδιάθεση) του Κούρτι την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να κυβερνήσει χωρίς τη στήριξη άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένουν δύσκολες, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Ο Κούρτι, ο οποίος παραμένει επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης, επιχειρεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση πιέζει για λύση στην πολιτική κρίση και αντιδρά στις προσπάθειες παράτασης των διαβουλεύσεων.

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