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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει στην Κρήτη με μαγιό

χ
clock 16:00 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη μαζί με την παρέα της. Η ίδια δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά  η παρουσιάστρια ποζάρει με μαύρο ολόσωμο μαγιό με cut-outs, αναδεικνύοντας τη μαυρισμένη σιλουέτα της και υιοθετώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και stylish look.

χρησ

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σίσσυ χρηστίδου Μαγιό
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