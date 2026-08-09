Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει στην Κρήτη με μαγιό

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Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη μαζί με την παρέα της. Η ίδια δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά η παρουσιάστρια ποζάρει με μαύρο ολόσωμο μαγιό με cut-outs, αναδεικνύοντας τη μαυρισμένη σιλουέτα της και υιοθετώντας ένα άκρως καλοκαιρινό και stylish look.

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