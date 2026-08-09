Τι θα φάμε σήμερα; Protein Banoffee

Τα υλικά που θα χρειαστείς



Για τη βάση:



1 κουτί μπισκότα (κατά προτίμηση με λίγες θερμίδες)



180-200ml γάλα







Για τη γέμιση:



1 κυπελάκι πρωτεϊνική πουτίγκα με γεύση καραμέλα



2 μπανάνες κομμένες σε φέτες







Για την κρέμα:



100γρ. γιαούρτι



100γρ. cream cheese light



1 κουταλιά της σούπας μέλι



1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

Πώς να φτιάξεις το Protein Banoffee



Ξεκίνα θρυμματίζοντας τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη.



Πρόσθεσε σταδιακά το γάλα και ανακάτεψε μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη βάση που θυμίζει πάστα. Πρόσεξε να μην γίνει πολύ υδαρή, ώστε να κρατήσει τη σωστή υφή στο γλυκό.



Μετέφερε το μείγμα σε ποτήρια ή σε ένα μικρό μπολ και άπλωσέ το ομοιόμορφα στον πάτο.



Από πάνω πρόσθεσε την πρωτεϊνική πουτίγκα με γεύση καραμέλα, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική στρώση του Banoffee.



Στη συνέχεια τοποθέτησε τις κομμένες μπανάνες πάνω από την πουτίγκα. Η μπανάνα χαρίζει φυσική γλυκύτητα και δίνει στο γλυκό την κλασική γεύση που όλοι αγαπάμε.



Για την κρέμα, ανακάτεψε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το cream cheese light, το μέλι και τη βανίλια μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και κρεμώδες μείγμα.



Άπλωσε την κρέμα πάνω από τις μπανάνες και βάλε το Protein Banoffee στο ψυγείο για λίγη ώρα ώστε να δέσουν όλα τα υλικά.

Πηγή: mad.gr

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