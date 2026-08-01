Τι θα φάμε σήμερα; Γρήγορο ιμάμ στο air fryer

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Υλικά



Για 4-6 άτομα



4 μελιτζάνες φλάσκες



4 ώριμες ντομάτες, τριμμένες



3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες



4 σκελίδες σκόρδο, σε λεπτές φέτες



1 κ.σ. ντοματοπελτέ



1 κ.σ. κουκουνάρι



1 κ.γ. ζάχαρη



80 ml ε.π. ελαιόλαδο



1 κ.γ. ρίγανη ξερή



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα



μαϊντανό, ψιλοκομμένο



100 γρ. ξινομυζήθρα

Διαδικασία



Βήμα 1



Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C. Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος, χαράζουμε τη σάρκα τους, αλατίζουμε και αλείφουμε με λίγο από το ελαιόλαδο.

Βήμα 2



Τις ψήνουμε στο air fryer για 15', μέχρι να μαλακώσουν.

Βήμα 3



Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 8'-10', μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να καραμελώνουν. Προσθέτουμε το σκόρδο, τον πελτέ και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε για 1'. Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες, τη ρίγανη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μαγειρεύουμε για 8'-10', μέχρι να δέσει η γέμιση και να μην έχει πολλά υγρά. Προσθέτουμε το κουκουνάρι και ανακατεύουμε.

Βήμα 4



Πιέζουμε ελαφρά τη σάρκα από τις ψημένες μελιτζάνες με κουτάλι, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τη γέμιση. Μοιράζουμε τη γέμιση πάνω στις μελιτζάνες, τις ξαναβάζουμε στο air fryer και ψήνουμε στους 180°C για 10'.

Βήμα 5



Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και ξινομυζήθρα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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