Αδιανόητη καταστροφή στην Πάρο – 12.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία έκαψε περίπου 12.000 στρέμματα γης, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Βίντεο που καταγράφηκε από αεροπλάνο της γραμμής, λίγο πριν την προσγείωσή του στο νησί, αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Οι εικόνες από ψηλά δείχνουν τεράστιες εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε μαύρο τοπίο, ενώ σε αρκετά σημεία παραμένουν πυκνοί καπνοί, γεγονός που μαρτυρά ότι υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες.

Στο βίντεο φαίνεται η μεγάλη έκταση της καμένης περιοχής στο ορεινό τμήμα της Πάρου, με τον καπνό να συνεχίζει να υψώνεται από σημεία όπου η φωτιά δεν έχει σβήσει πλήρως.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στον χώρο του ΧΥΤΑ του νησιού, προκάλεσε μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης καταστράφηκε ολοσχερώς. Ανάμεσα στις εκτάσεις που κάηκαν βρίσκονταν και αιωνόβιοι κέδροι, είδος που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να αναγεννηθεί.

Η φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου και παρέμεινε ενεργή για σχεδόν ένα 24ωρο. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν αποτελεσματικά, ενώ μια μεγάλη αναζωπύρωση επιδείνωσε την κατάσταση και επέκτεινε το μέτωπο.

Για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα: ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης του ΧΥΤΑ και ο οδηγός απορριμματοφόρου.

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