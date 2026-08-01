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ΥΓΕΙΑ

Γυμναστές αποκαλύπτουν: Πως να μειώσετε το λίπος στα χέρια και να αποκτήσετε πιο σφιχτά μπράτσα

μπράτσα
clock 15:54 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν γυμναστική έχουν ως βασικό στόχο να μειώσουν το λίπος σε περιοχές όπως τα χέρια, η κοιλιά, η μέση και οι γοφοί.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να χαθεί λίπος αποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Αυτό που μπορεί να επιτευχθεί είναι η συνολική μείωση του σωματικού λίπους μέσα από έναν συνδυασμό προπόνησης δύναμης, σωστής διατροφής και συστηματικής άσκησης, με αποτέλεσμα πιο τονισμένους και σφιχτούς μυς.

Πώς τα βάρη συμβάλλουν στη μείωση του λίπους

Οι γυμναστές εξηγούν ότι η προπόνηση αντίστασης ενεργοποιεί τους μύες και συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας, βελτιώνοντας τη συνολική σύσταση του σώματος.

Ασκήσεις όπως οι εκτάσεις τρικεφάλων δεν «καίνε» το λίπος μόνο από τα μπράτσα, όμως ενδυναμώνουν τους συγκεκριμένους μυς και κάνουν τα χέρια να δείχνουν πιο σφιχτά όταν μειώνεται το συνολικό ποσοστό λίπους.

Η ανάπτυξη της μυϊκής μάζας συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη προσπάθεια απώλειας βάρους.

Γιατί η ενδυνάμωση είναι ακόμη πιο σημαντική μετά τα 50

Η προπόνηση δύναμης αποκτά ιδιαίτερη σημασία με την πάροδο της ηλικίας.

Μετά τα 50 έτη αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σαρκοπενίας, δηλαδή της φυσιολογικής απώλειας μυϊκής μάζας που συνοδεύει τη γήρανση.

Η τακτική άσκηση με βάρη μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της δύναμης, της ισορροπίας, της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του σώματος, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής, η προπόνηση δύναμης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης.

Οι συνήθειες που βοηθούν να αποκτήσετε πιο σφιχτά μπράτσα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν η προπόνηση συνδυάζεται με έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής.

Για αποτελεσματικότερη μείωση του λίπους προτείνουν:

  • σταδιακή αύξηση της αντίστασης ή των βαρών στην προπόνηση,
  • συνδυασμό ασκήσεων ενδυνάμωσης με αερόβια άσκηση,
  • ισορροπημένη διατροφή με ελεγχόμενο θερμιδικό ισοζύγιο,
  • επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας,
  • ποιοτικό ύπνο και επαρκή χρόνο αποκατάστασης.

Η συνέπεια στην άσκηση και στις καθημερινές συνήθειες είναι εκείνη που οδηγεί σε σταδιακή μείωση του σωματικού λίπους και σε πιο σμιλεμένο σώμα.

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