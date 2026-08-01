Πύρινος εφιάλτης σε Βοιωτία και Αττική – Ενισχύονται οι δυνάμεις, τεράστια αναζωπύρωση στο Πόρτο Γερμενό

Μαίνονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες (31/7) στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και συγκεκριμένα επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 120 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους κι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο πευκοδάσος στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Λιβαδόστρα. Επιπλέον, το μεσημέρι εεστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο της Περιφέρειας Ατικής απομακρυνθείτε προς Βίλια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακόμη συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης, μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά. Παράλληλα από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

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