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ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Κορμός δέντρου καταπλάκωσε εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
clock 15:09 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ατύχημα με έναν εργαζόμενο σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε στο ηλεκτρικό δίκτυο η καταστροφική πυρκαγιά.

Το περιστατικό συνέβη όταν ένας μεγάλος κορμός δέντρου -ο οποίος είχε καεί από τη χθεσινή φωτιά- υποχώρησε καταπλακώνοντας τον εργαζόμενο.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

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