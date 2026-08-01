Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

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Δύο ουκρανικά drones έπληξαν και βύθισαν στη διάρκεια της νύχτας, ένα πλοίο πολιτικής χρήσης, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του διευθυντή της ρωσικής εταιρίας, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν της επίθεσης κατά του πλοίου, το οποίο μετέφερε αγαθά, όπως, κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλά και υλικά οικοδομικών κατασκευών, πρόσθεσε ο Λιχάτσεφ.

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Deux drones marins ukrainiens ont coulé le cargo Yanina, propriété de Rosatom, en mer Noire près de Novorossiysk. pic.twitter.com/rJYFICqtpl — Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) August 1, 2026

«Μία τέτοια επίθεση μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πειρατεία κι ένοπλη ληστεία στη θάλασσα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων.

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