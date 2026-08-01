Δήμος Αποκορώνου: «Όταν η Κρήτη ενώνεται» – Συγκέντρωση βοήθειας για τους πυρόπληκτους

«Όταν η Κρήτη ενώνεται, κανείς δεν μένει μόνος», είναι το μήνυμα-κάλεσμα του δημάρχου Αποκορώνου στα Χανιά, Χαράλαμπου Κουκιανάκη να σταθούν όλοι δίπλα στους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος, η τραγωδία που έπληξε τους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, καμένες περιουσίες, ανθρώπους που έχασαν μέσα σε λίγες ώρες τον κόπο μιας ζωής και, πάνω απ' όλα, δύο πυροσβέστες που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μέχρι και την τελευταία τους ανάσα για να προστατεύσουν τον συνάνθρωπο και τον τόπο μας.

«Απέναντι σε μια τέτοια δοκιμασία δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζονται πράξεις οπότε απευθύνω έκκληση σε κάθε συμπολίτη μας να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που σήμερα δοκιμάζονται. Να δείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι η Κρήτη ξέρει να ενώνεται όταν ο πόνος χτυπά την πόρτα ενός τόπου», αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης.

Ο Δήμος Αποκορώνου, οι Απανταχού Κρήτες και ο Σύλλογος Μουσικών παραδοσιακής μουσικής «Χαρίλαος» ενώνουν τις δυνάμεις τους και, στο πλαίσιο της 4ης Εορτής του Απόδημου Κρητικού, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 20:00, στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία εκπρόσωποι των τριών φορέων θα μεταφέρουν και θα παραδώσουν στους πυρόπληκτους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν.

Οι πολίτες καλούνται να προσφέρουν «εμφιαλωμένα νερά, γάλα εβαπορέ και γάλα μακράς διάρκειας, παιδικές τροφές και βρεφικά είδη, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, ελαιόλαδο, κονσέρβες κάθε είδους, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά, καφέ, τσάι και χυμούς, είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες), χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και μωρομάντηλα, απορρυπαντικά και είδη καθαριότητας, πάνες βρεφικές και ενηλίκων, καθώς και ζωοτροφές για κατοικίδια και παραγωγικά ζώα».

Δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς, σημασία έχει να μη λείψει κανείς από αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης. Ας κάνουμε την παρουσία μας στη 4η Εορτή του Απόδημου Κρητικού μια πράξη αγάπης και ευθύνης, λέει ο κ. Κουκιανάκης. «Ας μετατρέψουμε τη συγκίνησή μας σε προσφορά. Ας γεμίσουμε όλοι μαζί ένα φορτίο ελπίδας για τους ανθρώπους που έχασαν τόσα πολλά και ας αποδείξουμε ότι, όταν η Κρήτη ενώνεται, κανείς δεν μένει μόνος», αναφέρει ο δήμαρχος Αποκορώνου.

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