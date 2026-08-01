Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου φέρνει τύχη σε δύο ζώδια

Την είσοδό του κάνει ο Αύγουστος χέρι- χέρι με το Σαββατοκύριακο και αυτά τα δύοζώδια θα κάνουν ένα διάλειμμα από τις ανησυχίες τους.

Οι δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου στρώνουν το κόκκινο χαλί για χάρη τους.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου υπόσχεται να είναι εκπληκτικό για αυτό το αστρολογικό ζώδιο

Τοξότης

Το ζώδιο-φωτιά αναμένεται να περάσει ένα πολύ διαφορετικό σαββατοκύριακο, απαλλαγμένο από ανησυχίες και σκοτούρες. Θέλει να διασκεδάσει, να καινοτομήσει και να μαγέψει. Με τον Δία στον Λέοντα δημιουργείται μια όψη άκρως ευνοϊκή για διεύρυνση των οριζόντων. Συγκεκριμένα, τι να περιμένεις τις επόμενες μέρες:

Αγάπη, φιλία: Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας φέρνουν μια ανάσα φρέσκου αέρα στις σχέσεις σου. Ενώ θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός με την παρορμητικότητα, την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο ευνοεί αυθόρμητες ανταλλαγές και επανενώσεις.

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας φέρνουν μια ανάσα φρέσκου αέρα στις σχέσεις σου. Ενώ θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός με την παρορμητικότητα, την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο ευνοεί αυθόρμητες ανταλλαγές και επανενώσεις. Εργασία: Ακόμα κι αν εκμεταλλευτείς το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσεις, οι σκέψεις για το επαγγελματικό σου μέλλον μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται. Άφησε την έμπνευσή σου να κάνει τη δουλειά στο παρασκήνιο, αλλά μην το σκέφτεσαι υπερβολικά.

Ακόμα κι αν εκμεταλλευτείς το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσεις, οι σκέψεις για το επαγγελματικό σου μέλλον μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται. Άφησε την έμπνευσή σου να κάνει τη δουλειά στο παρασκήνιο, αλλά μην το σκέφτεσαι υπερβολικά. Χρήματα: Δώσε στον εαυτό σου χρόνο να σκεφτεί πριν πάρες μια σημαντική απόφαση. Εάν είναι απαραίτητη μια οικονομική συζήτηση, προτίμησε μια σεβαστή προσέγγιση αντί για μια διαμάχη για την εξουσία.

Δώσε στον εαυτό σου χρόνο να σκεφτεί πριν πάρες μια σημαντική απόφαση. Εάν είναι απαραίτητη μια οικονομική συζήτηση, προτίμησε μια σεβαστή προσέγγιση αντί για μια διαμάχη για την εξουσία. Η συμβουλή μας: Αν πιέζεις πολύ το σώμα σας τελευταία, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να επιβραδύνεις, να ανακάμψεις και να βρείς έναν πιο ισορροπημένο ρυθμό.

Αιγόκερως

Ένα από τα πιο σταθερά και οργανωτικά ζώδια επιτέλους είναι η ευκαιρία του να χαλαρώσει εντελώς. Χάρη στη διέλευση της Σελήνης από ένα συμβατό ζώδιο και την παρουσία του Ερμή στον Καρκίνο, ο Αιγόκερως είναι σε θέση να δημιουργήσει μια ανάπαυλα για τον εαυτό του (καιρός ήταν). Τι όμως σε περιμένει η αρχή του Αυγούστου ;

Αγάπη, φιλία: ανοίγεσαι περισσότερο, δίνοντας επιτέλους την εμπιστοσύνη σου. Μπορεί να σου είναι πιο εύκολο να εκφράσεις την αγάπη σου ή να καταλάβεις τι ένα αγαπημένο σου πρόσωπο δεν τολμά να πει.

ανοίγεσαι περισσότερο, δίνοντας επιτέλους την εμπιστοσύνη σου. Μπορεί να σου είναι πιο εύκολο να εκφράσεις την αγάπη σου ή να καταλάβεις τι ένα αγαπημένο σου πρόσωπο δεν τολμά να πει. Εργασία: Αν δυσκολεύεσαι να ξεκουραστείς αυτό το Σαββατοκύριακο, η οικογενειακή ζωή, η ιδιωτικότητα ή ο χώρος διαβίωσής σου δεν πρέπει να θυσιάζονται για χάρη των φιλοδοξιών. Αυτά είναι το σημείο αναφοράς.

Αν δυσκολεύεσαι να ξεκουραστείς αυτό το Σαββατοκύριακο, η οικογενειακή ζωή, η ιδιωτικότητα ή ο χώρος διαβίωσής σου δεν πρέπει να θυσιάζονται για χάρη των φιλοδοξιών. Αυτά είναι το σημείο αναφοράς. Χρήματα: Εάν μια απόφαση αφορά έναν κοινό προϋπολογισμό, μια επένδυση ή ένα οικογενειακό έργο, δώσε προτεραιότητα σε επιλογές που θα ενισχύσουν την ασφάλειά σου και όχι σε εκείνες που υπαγορεύονται από την επείγουσα ανάγκη.

Εάν μια απόφαση αφορά έναν κοινό προϋπολογισμό, μια επένδυση ή ένα οικογενειακό έργο, δώσε σε επιλογές που θα ενισχύσουν την ασφάλειά σου και όχι σε εκείνες που υπαγορεύονται από την επείγουσα ανάγκη. Η συμβουλή μας: Αυτό το Σαββατοκύριακο, η αγάπη δεν τροφοδοτείται μόνο από λόγια, αλλά και από οτιδήποτε πυροδοτεί τη φαντασία. Αφήσε τον εαυτό σου να παρασυρθεί από μια ταινία, μια συναυλία, μια βόλτα δίπλα στο νερό ή μια συζήτηση που ανοίγει τις πόρτες στα όνειρά σου.

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