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ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Νεκρή ποδοσφαιρίστρια στην προσπάθειά της να κολυμπήσει μέχρι τη Θέουτα

Ποδοσφαιρίστρια
clock 11:18 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H ποδοσφαιρίστρια της Μογκρέμπ Τετουάν, Φατέν Μπεν Ομάρ, έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να κολυμπήσει μέχρι τη Θέουτα, βυθίζοντας στο πένθος το μαροκινό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το Ashamal 24, η νεαρή αθλήτρια επιχείρησε να διασχίσει τη θαλάσσια διαδρομή που χωρίζει το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όμως δεν τα κατάφερε, με την προσπάθειά της να καταλήγει σε τραγωδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση των παράτυπων διελεύσεων προς τη Θέουτα. Μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες, αρκετοί άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν κολυμπώντας ή με αυτοσχέδια μέσα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν αρκετοί τραυματισμοί αλλά και θάνατοι.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Morocco World News (@moroccoworldnews)

Ο θάνατος της Φατέν Μπεν Ομάρ έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην ομάδα της όσο και στο μαροκινό ποδόσφαιρο, με τις τοπικές αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: tanea.gr

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