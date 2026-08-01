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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Χανιά: 61χρονος τουρίστας πέθανε λίγο πριν την πτήση της επιστροφής

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
clock 10:38 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές στα Χανιά για έναν 61χρονο τουρίστα, ο οποίος κατέρρευσε λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής προς την πατρίδα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου, στον χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χανίων. Ο 61χρονος, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στην πτήση του, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και το προσωπικό του αεροδρομίου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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