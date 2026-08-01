Αδιανόητο στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο στην Πρέβελη ενώ το Κουρταλιώτικο Φαράγγι καιγόταν

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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει η νότια Κρήτη, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, είναι μεν σε ύφεση, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Με επίσημη απόφαση των αρχών, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι θα παραμείνει ερμητικά κλειστό και σήμερα Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026, για λόγους ασφαλείας, καθώς η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Εικόνες Αποκάλυψης από το φαράγγι μέχρι την παραλία

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, παρουσίασε τρομακτική ταχύτητα επέκτασης. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι φλόγες «κατέβηκαν» όλο το μήκος του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, κατακαίοντας τη χαμηλή βλάστηση και τις καλαμιές, και έφτασαν μέχρι το περίφημο φοινικόδασος και την παραλία της Πρέβελης.

Οι ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, προκαλώντας συνεχείς και επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

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Ανευθυνότητα στο «κόκκινο» - Λουόμενοι μέσα στις στάχτες

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας και τα επίσημα απαγορευτικά, σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά ανευθυνότητας. Δεκάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνόησαν τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την παραλία της Πρέβελης για να κολυμπήσουν, την ώρα που οι στάχτες έπεφταν γύρω τους και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού

Μην πλησιάζετε τις πληγείσες περιοχές. Σεβαστείτε τις απαγορεύσεις διέλευσης στα φαράγγια και τα μονοπάτια.

Διευκολύνετε την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων στους οδικούς άξονες.

Η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: Με πληροφορίες από το goodnet.gr

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