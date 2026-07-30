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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά σε Κουρταλιώτικο Φαράγγι και Ασώματο– Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής

πυροσβεστικη
clock 14:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου

Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που συνέδραμαν από αέρος.

Ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή και την τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.

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