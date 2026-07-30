Φωτιά σε Κουρταλιώτικο Φαράγγι και Ασώματο– Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά στον Ασώματο Ρεθύμνου

Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που συνέδραμαν από αέρος.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμημάτος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή και την τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Διαβάστε επίσης

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει

Κρήτη: Σοβαρός κίνδυνος για τις επιδοτήσεις - ΚΥΔ αποφάσισαν να μην ανοίξουν για τις δηλώσεις